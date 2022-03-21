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لبنان
وضع جديد بعد تسجيل اللوائح
Lebanon 24
21-03-2022
|
18:09
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لا يُخفي مصدر في المجموعات ذات الانتماء لخط مناهض لحزب بارز من أن وضعاً جديداً، سيحدث بعد تسجيل اللوائح، لجهة الدعم والتنسيق والمساعدات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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