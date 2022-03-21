وضع جديد بعد تسجيل اللوائح

لا يُخفي مصدر في المجموعات ذات الانتماء لخط مناهض لحزب بارز من أن وضعاً جديداً، سيحدث بعد تسجيل اللوائح، لجهة الدعم والتنسيق والمساعدات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".