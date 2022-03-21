لبنان

نقاشات داخلية خطيرة

Lebanon 24
21-03-2022 | 18:13
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تواجه مجموعات الحراك نقاشات داخلية خطيرة: أحد هذه النقاشات يتركز على المشاركة بقوة بالانتخابات، فيما يجاهر آخرون بالمقاطعة لإظهار هزالة التمثيل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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