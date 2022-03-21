تواجه مجموعات الحراك نقاشات داخلية خطيرة: أحد هذه النقاشات يتركز على المشاركة بقوة بالانتخابات، فيما يجاهر آخرون بالمقاطعة لإظهار هزالة التمثيل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".