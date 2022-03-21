ماضي لـ"الأنباء" الكويتية: القاضي يحكم ولا يُحكم عليه

أكّد مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي في حديث ل"الأنباء" الكويتية أنه "لا أزمة بين القضاء والمصارف بالمعنى الحقيقي للكلمة، وإن كانت كما اعتبرتها المصارف أزمة، إلا أنها أزمة عابرة جاءت في ظروف غير طبيعية".

ورداً على سؤال قال إن "هناك ملفات بين يدي المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون فإذا رأى مدعي عام التمييز أن إدارة الملف غير سليمة يمكنه القول لها ارفعي يدك عنه، اما إذا وجد العكس يبقيه معها، فالقرار الأول والأخير له ولا أحد من السلطات السياسية يحق لها ان تقول له اعمل هذا ولا تعمل ذاك. فالمدعي العام التمييزي هو من يدير النيابات العامة كلها وهو صاحب السلطات التي يوزعها بقوة القانون على المدعين العامين ويمكنه أن يأتي بأي ملف من عند أي مدع عام ويتولى هو التحقيق به وملاحقته، كما بإمكانه أن يقول له اترك هذا الملف. وهنا يجب التفريق بين قضاء الحكم وقضاء الادعاء الذي هو النيابة العامة التمييزية والمدعين العامين الاستئنافيين".