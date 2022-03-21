لا استئناف للحوار بين بكركي وحزب الله

كتبت" الديار": نفت مصادر بكركي وجود اي حوار راهن مع حزب الله، ولم تنف وجود اتصالات من قبل بعض الاطراف لاستنافه، لكن لا يوجد حتى الان اي اطار زمني لذلك، ومن هنا اعتبرت الحديث عن الحوار في هذا التوقيت، "للتشويش" على مواقف البطريرك الراعي في القاهرة حيث وضع سلاح الحزب على قائمة محادثاته مع الرئيس المصري، مقرا انه بات ملفا اقليميا لا محليا، مؤكداً في الوقت نفسه، تمسكه بخيار العيش المشترك ونهائية لبنان وعروبته. وهو تناول مع شيخ الأزهر العلاقات الأخوية والتعايش المسيحي الإسلامي، ثم زار الراعي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مؤكدا على ضرورة حياد لبنان حتى يمكنه القيام بدور واستعادة مكانته، مؤكدا أن انعزال لبنان عن محيطيه الدولي والإقليمي لا يرضي أحدا.