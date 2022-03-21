"مناكفات رئاسية" فوق "جثث" المؤسسات!؟

كتب جورج شاهين في"الجمهورية" كان واضحاً انّ الظروف التي قادت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى توجيه الدعوة الى جلسة استثنائية عاجلة لمجلس الوزراء صباح السبت الماضي، كانت نتيجة الغضب الذي انتابه مما سمّاه الأداء القضائي الذي تسبّب به بعض القضاة ـ كما عبّر عنه محيطه - بدفع سياسي وحزبي يوفّره رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" اللذان يستظلان صمتاً من قوى فاعلة أخرى ترغب ان تمضي هذه الفترة بالتفرّج على المواجهات الصغيرة الجارية، شرط ان تبقى خارج ساحتها السياسية والحزبية. وكل ذلك كان سبباً لحالة احتقان حكومية وسياسية ومالية بقيت خافتة، إلى ان طفت على سطح الأحداث بفعل تنامي الأجواء السلبية عقب صدور قرارات إضافية أدّت جميعها الى تجميد أصول 7 مصارف، ومنع مديريها ورؤساء مجالس إدارتها من السفر، في ثلاثة إجراءات قانونية متفرقة منذ 14 آذار حتى يوم الجمعة الماضي، وأخرى اتُخذت في بيروت وطرابلس، بإلقاء الحجز التنفيذي على خزنات وأموال صناديق مصرفين تلت توقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، على خلفية الاشتباه به كوسيط يمثل شقيقه في ارتكابه مخالفات مالية استدعت توقيفه بعدما استُدعي كشاهد.وبمعزل عن الجوانب القانونية لهذه الإجراءات القضائية، فلم يكن خافياً أنّها تسببت باختلاق أجواء سلبية في العلاقة بين السرايا الحكومية والقصر الجمهوري، عززه اصطفاف غير معلن الى جانبهما، بعد اتهامات وجهّتها أوساط الأول بالتدخّل والتشجيع على مثل هذه القرارات التي ستؤدي الى اختلاق أزمات مالية تزيد من خطورة الوضع النقدي، لمجرد الانتصار لحق مودع مقابل إلحاق الأذى بعشرات الآلاف من أمثاله، عدا عمّا يمكن ان تؤدي اليه من قطع العلاقات ما بين القطاع المصرفي اللبناني والمصارف الدولية المراسلة التي أبقى بعضها التواصل قائماً ولو بنحو محدود بين الأسواق المالية اللبنانية والعالم، ويمكن ان تؤدي الى انقطاعها نهائياً وعزل لبنان عن العالم إن بقي التمادي قائماً.ثمة من يدعو الى النظر في ما يجري من زوايا أخرى، تحمي القطاع المصرفي وتبقيه خارج المناكفات السياسية التي تتحكّم بالعلاقات بين أهل الحكم والحكومة، بنحو لم يعد خافياً على أحد. فهم بالغوا حتى الأمس القريب في استخدام مختلف المؤسسات الإدارية والمالية والقضائية والنفطية والخدماتية وصولاً الى الأمنية منها، مخافة الوصول الى القطاع المصرفي الذي ينعكس المسّ به على هذه المؤسسات كافة وعلى مصالح اللبنانيين دون استثناء، هذا قبل ان يؤدي أي تطور، إن تمادت الجهات المعنية في غيها واستنسابيتها لأسباب وخلفيات سياسية وانتخابية وحزبية، الى فقدان آخر مظاهر الثقة التي ما زالت تربط لبنان بالخارج.وعليه، فقد أدّت هذه التطورات وما عكسته من مؤشرات سلبية ارتقت الى مرتبة خطيرة جداً، الى انطلاق مساعي بعض الوسطاء - الانتحاريين- من أجل تهدئة النفوس، وسط صعوبات جمّة رُصدت مسبقاً، وهي تهدّد أي مسعى من هذا النوع. ففي المعلومات التي تبلّغتها جهات دولية وأممية وديبلوماسية تسعى الى مساعدة لبنان في إحياء الثقة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تزكّي الخوف من حجم المناكفات السياسية الجارية، والتي بلغت الذروة بين أهل الحكم والحكومة، في أسوأ الظروف الداخلية والاقليمية والدولية. وهي لم تعد توفر أي ملف او قضية صغيرة ام كبيرة استحضرتها الى ساحة النزاع من دون رادع، فأدخلت البلاد في "بوغاز" خطير يتعدّى مساحة القضاء الى ما تبقّى من مؤسسات، وحوّلت قسماً منها "جثثاً" لا قيمة لها، لمجرد توقف خدماتها الحيوية وتجميد أخرى في وقت قريب.وختاماً، وإن اعتقد البعض ممن يقودون الرهانات الخاطئة، لا بدّ من التأكيد، انّهم لن يستطيعوا اليوم تحقيق أهداف لم ينالوها في محطات سابقة، وهم مخطئون من دون إدراك أثمان محاولاتهم. والأخطر ان يصدّقوا المقولة الشهيرة للمفكر والسياسي الإيطالي نيقولو مكيافيلي الذي قال "انّ الغاية تبرر الوسيلة"، ليفسّر معادلة بسيطة تبرّر "القيام بأمر خاطئ للوصول إلى نتيجة إيجابية" من منظار صاحب الخطوة، فيما كل الوقائع تشي بخطورة هذه المعادلة التي لم يعد يحتمل لبنان مثل هذه التجارب