أطفال لبنان بخطر..

كتبت رجانا حمية في "الأخبار": في كلّ مرة يموت فيها طفل داخل مستشفى، يعود السؤال عن غرف العناية الفائقة المخصّصة للأطفال إلى الواجهة. اليوم، يوجد في 127 مستشفى خاصاً و32 مستشفى حكومياً، 72 سريراً للعناية الفائقة للأطفال تتركّز في غالبيتها في بيروت وجبل لبنان، وجزء كبير منها متوقّف عن العمل بسبب عدم القدرة على تأمين أقلّ الاحتياجات.

بهذه الأرقام، يُصنّف القطاع الطبي ضمن خانة "ما تحت الأسوأ"، خصوصاً إذا ما كان الأسوأ يفترض بأن يكون هناك سرير أو سريران في كل مستشفى. هذا المعيار، على سوئه، غير متوفر حالياً في مستشفيات لبنان، حيث تتركز أسرّة العناية في أحد عشر مستشفى فقط، 5 منها مستشفيات جامعية تتوزّع ما بين بيروت وجبل لبنان (الجامعة الأميركية في بيروت وأوتيل ديو والروم ورفيق الحريري الجامعي والكرنتينا الحكومي) واثنان في البقاع (دار الأمل ومستشفى البقاع) واثنان في الجنوب (صيدا الحكومي وحمود الجامعي) وواحد في طرابلس (طرابلس الحكومي).

هذه القسمة غير عادلة طبياً، على ما يقول رئيس دائرة طب الأطفال في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الدكتور عماد شكر، فعدا كون معظم الأسرّة محصورة في المركز، وهو ما يؤشر إلى سوء التوزيع، إلا أن ثمة جانباً آخر لا يقل أهمية ويتعلق بالجهوزية في المناطق. عملياً، "هناك غرف موجودة في بعض المناطق، ولكن مين قادر يشتغل ويعطي؟"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "المستشفيات المهيأة فعلياً للحالات الطارئة والحادّة للأطفال لا تتعدى الأربعة مستشفيات، وهي غالباً موجودة في بيروت". بالنسبة إلى شكر، الأزمة تكمن في الإمكانات "إذ إن حالة الطفل سريعة التطوّر، وقد يتطلب الأمر التدخل خلال دقائق وإلا يحدث ما لا تُحمد عقباه". خوف شكر من فوات الأوان نابع من واقع يعيشه منذ سنوات طويلة، حيث تواجه "غرف المناطق ضعفاً في التجهيز، كما في الكادر الطبي والتمريضي أكثر بكثير من هنا". يقول ذلك، وهو يُخرج من إحدى الغرف التي يشرف عليها في مستشفى الحريري الجامعي "طفلة من عكار".



برغم تلك "السوداوية"، كما يصف مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة، الدكتور جوزف حلو الواقع، إلا أن "الأزمة في العنايات الفائقة للأطفال ليست أزمة غرف بقدر ما هي أزمة طواقم طبية وتمريضية متخصّصة في مجال العناية الفائقة بالأطفال ومستلزمات طبية وأدوية». يضيف حلو: "من السهل بناء الجدران، أما الصعب فهو تأمين الأطباء والممرضين، وهم في الأصل أقلية إذ لم يكن يتعدى عددهم الـ15 طبيباً"، متخوّفاً في الوقت نفسه من الهجرة التي يمكن أن تكون الأزمة الأخيرة قد أحدثتها. وفي هذا السياق، يستبعد نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، أن يكون الرقم على حاله "المؤكد أن العدد خفّ مع هجرة عدد لا بأس به منهم، وخصوصاً من يملكون الخبرة الأكبر في هذا المجال". ولذلك، يُجمع عدد من الأطباء، ومنهم أبو شرف، على أن يكون العدد اليوم ما بين 8 أو 10 أطباء. وهو ما يشكّك فيه البعض، مستندين إلى مجموعة من الأمثلة، منها أن "آخر طبيب مختص بالعناية بالأطفال في منطقة البقاع الشرقي هاجر قبل ستة أشهرٍ وحلّ مكانه اليوم في غرفة العناية في المستشفى طبيب مختص بالعناية بالخدج"، على ما يقول المدير العام لمستشفى دار الأمل الجامعي. في المقابل، يوجد طبيب واحد في مستشفى تعنايل في البقاع الأوسط وآخر في مستشفى رياق واثنان في الجنوب، على ما يؤكد حلو.

خمس غرفٍ وطبيب واحد هو كل ما يملكه مستشفى طرابلس الحكومي، ومعها منطقة الشمال التي تُعدّ اليوم ما يقرب من 950 ألف نسمة. صحيح أن لهذه المنطقة حصّتها الدائمة من التهميش، إلا أن المشهد هذه المرة ليس شمالياً فقط، فأزمة "الشحّ" في العنايات الفائقة المتخصّصة بالأطفال تعاني منها كل المناطق التي تعيش على الأطراف. وحدها مدينة بيروت وجزء من جبل لبنان يستحوذان على العدد الأكبر من تلك الغرف، على ضآلتها، حيث يوجد ما يقرب من 30 سريراً في تلك البقعة الجغرافية، فيما يتوزع ما تبقّى على كلّ المناطق. وبحسب آخر الإحصاءات التي تعود إلى ما قبل الأزمة الأخيرة، يبلغ عدد أسرّة العناية الفائقة المخصّصة للأطفال حوالى 72 سريراً، يعمل منها 61 سريراً فقط، وتتوزع ـ تقريبياً ـ بين 46 سريراً في المستشفيات الخاصة و26 سريراً في المستشفيات الحكومية. وهو عدد في الأصل لا يتناسب لا مع الحاجة ولا مع أعداد المستشفيات التي تُعدّ 127 مستشفى خاصاً و32 مستشفى حكومياً. في المقابل تصل أعداد أسرّة غرف العناية المتخصّصة بالخدج (الحديثي الولادة) إلى حوالى 700 سرير.