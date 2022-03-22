جرحى إنفجار التليل يرفعون الصوت... هذا ما فعلوه

قطع عدد من جرحى إنفجار التليل في عكار وأهالي الضحايا طريق حلبا القبيات فجر اليوم، وفق مندوبة "لبنان 24".

وجاء قطع الطريق لعدم حصولهم على تعويضات مالية من قبل الحكومة على غرار إنفجار مرفا بيروت، كما ان بعض الشيكات التي صرفتها الهيئة العليا للإغاثة لبعض ذوي الضحايا لم تصرف في المصارف. وهددوا باللجوء الى تحركات احتجاجية في بيروت وامام المرافق المعنية بقضيتهم مثل وزارة الصحة والدفاع والعدل وغيرها.

وقال أحد الجرحى المعتصمين لـ"لبنان 24" أن "كل جريح عليه الذهاب الى طرابلس أو الى بيروت من أجل الحصول على الطبابة اللازمة، وهذا أمر صعب عليه"، مضيفاً أنه "لا يمكننا كجرحى العمل بسبب الاصابات التي تعرضنا لها جراء الانفجار، لذا نطلب من الدولة الاهتمام بنا".