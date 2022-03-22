جبهتان قطبيتان ستضربان لبنان.. عودة للأمطار والثلوج والصقيع ولكن بُشرى سارة في هذا الموعد

أفادت صفحة Lebanon Weather Forecast على حسابها على "فيسبوك" ان لبنان يتأثرّ إبتداءً من صباح يوم الأربعاء بِمُنخفض جويّ مصحوب بكتل هوائيّة قطبيّة. فيتحول الطقس الأربعاء الى غائم وتهطل زخات أمطار تشتدّ غزارتها تدريجياً. ومع ساعات ليل الأربعاء - الخميس، تعبر الجبهة القطبيّة الأولى فيتدنّى مُستوى تساقط الثلوج ليُلامس 900م في بعض المناطق وتتراكم على المرتفعات التي يزيد إرتفاعها عن 1000م تقريبا.

يرتفع مُستوى تساقط الثلج الخميس نهاراً ويُصبح فوق 1200م ليتدنى مجدداً ويُلامس 900م ليل الخميس - الجُمعة وذلك مع عُبور الجبهة القطبيّة الثانية.

يتحسّن الطقس بشكل واضح خلال عطلة نهاية الأسبوع مع إرتفاع درجات الحرارة.

من جهتها توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الثلاثاء غائما جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة نهارا والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر، فيتكون الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس الى غائم مع أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية وثلوج خفيفة على ارتفاع 1200 متر وما فوق، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1100 متر وما فوق خلال الليل.

إذا طقس متقلب وبارد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر آذار بحوالي 7 درجات، حتى صباح يوم الأربعاء حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية أكثر برودة، ويحمل معه أمطارا وثلوجا ورياحا ناشطة، ويستمر حتى مساء الجمعة حيث ينحسر تدريجيا.

طقس الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم مع وصول المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية أكثر برودة، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من المساء، وتكون مصحوبة برياح ناشطة وبرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس ال 900 متر خصوصا شمال البلاد.

الخميس: غائم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق بخاصة شمال البلاد، ويتوقع حدوث بعض الانفراجات ليلا.