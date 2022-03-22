تغريدة صباحية من كنعان.. ماذا فيها؟

غرّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "كالعادة تبدأ القصة بخبرية لتصبح بعد تكرارها خبراً. فالمضحك انه على عكس تماماً ما ورد في احدى الصحف عن أن لجنة المال "رفضت زيادة انفاق يتعلق بالشأن الاجتماعي والصحي والتربوي"، قررت اللجنة بالاجماع النقل من احتياطي الموازنة لتعزيزه، معتبرة إياه "أولوية قصوى في هذا الظرف!".