بوشكيان: جولتي مع وزير الصحة على مصانع الدواء للتأكيد على جودة التصنيع

أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان أن "الجولة التي يقوم بها ووزير الصحة العامة الدكتور فراس أبيض اليوم على عدد من مصانع الدواء، تهدف إلى التأكيد للرأي العام المحلي والدولي على مدى جودة انتاج الأدوية في لبنان، ومطابقتها للمواصفات العالمية، وحجم الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع، واستعداد أصحاب المصانع لوضع توظيفات جديدة كدليل على رؤية تطويرية لديهم، وذلك في خطوة تؤشر لتصميم هؤلاء الصناعيين والمبادرين على النجاح في ميدان الدواء والطب والصحة وتصنيع أدوية جديدة للسوقين المحلي والتصديري، وتحت رخصة وامتياز شركات عالمية".ولفت إلى "قيامه بأكثر من جولة على مصانع دوائية، وعقده لقاءات دورية مع نقابة أصحاب المصانع الدوائية"، مشددا على ضرورة تذليل العقبات التمويلية والمالية والتحويلية من أمام هذا القطاع، ليتمكن من الاستمرار والتوسع والمنافسة، فيدخل بذلك العملات الصعبة الى لبنان بدل تصديرها، ويخفض الفاتورة الدوائية على الدولة والجهات الضامنة والمواطنين".