لبنان

إحتراق إحدى المطاحن على أوتوستراد المحمرة

Lebanon 24
22-03-2022 | 02:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إحتراق إحدى المطاحن على أوتوستراد المحمرة.
 
 
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