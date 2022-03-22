لبنان

البراكس: الدفاع عن حقوق أصحاب المحطات ليس حكراً على أحد

Lebanon 24
22-03-2022 | 02:33
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أصدر عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس بياناً ردّ فيه على منشور صدر يوم أمس باسم "نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان" وتطرّق إلى اسم البراكس بشكل مباشر، واعتبر أنه "صاحب محطة ومنتسب للجمعية العمومية، وليس لديه اي صفة نقابية".
 
وفي معرض ردّه، أكد البراكس أنّ "بيان الأمس، الصادر عن السيد حسن جعفر (أمين سر نقابة أصحاب المحطات)، يحمل الكثير من المغالطات"، وأضاف: "بالرغم من أنني عضو في نقابة أصحاب المحطات وأحمل الرقم 19 في لائحة المنتسبين للنقابة، وبالرغم من قرار عدم الرد على التجريح الشخصي التي انتهجته دائماً، الا ان النضال والدفاع عن حقوق اصحاب المحطات ليس حكراً على أحد، بل هو واجب على من يتمتع بتأييد عدد كبير منهم، بانتظار الانتخابات العامة من قبل الجمعية العمومية التي كان يجب ان تحصل منذ اكثر من سنة وبعد وفاة النقيب ونائبه، رحمهما الله". 
 
 
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