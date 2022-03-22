"القوات" تنشط في البترون

لاحظت اوساط سياسية تحركا انتخابيا جديا ومكثفا ل"القوات اللبنانية" في قضاء البترون ، خلافا لكل التحليلات التي اشارت سابقا "الى عدم سعي معراب للفوز بمقعد البترون من اجل ضمان الفوز بمقعدي بشري".

وترى الاوساط "أن معراب قد تكون استحصلت على استطلاعات رأي تشير الى امكانية الفوز بأربعة مقاعد في دائرة الشمال الثالثة ما يجعلها قادرة على الفوز بمقعدي بشري اضافة الى مقعد في كل من البترون والكورة".

وتعتبر الاوساط" أن مرشح " القوات" في البترون غياث يزبك يتمتع بصدقية عالية منذ بداية مسيرته الاعلامية الطويلة التي سبقت دخوله المعترك السياسي بشكل مباشر، وهو على تماس مباشر مع اهل القضاء".