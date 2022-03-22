لبنان

ورشة عمل حول آليات مكافحة الإرهاب... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-03-2022 | 02:54
A-
A+
Doc-P-933789-637835361453925552.jpeg
Doc-P-933789-637835361453925552.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
برعاية وإشراف المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، عقدت معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير ورشة عمل بالتعاون مع منظمة CEPOL (الوكالة الأوروبية المعنية بالتدريب) حول آليات مكافحة الإرهاب.
حضر الورشة قاضية التحقيق العسكري ندى الأسمر، مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان شرتوني ووفد عسكري ممثلاً الأجهزة الأمنية كافة، كما حضر رئيس هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور.
وتمحورت الورشة حول  مكافحة طرق تمويل الإرهاب والتحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية في جرائم الإرهاب، والإجراءات الإستباقية لتفادي وقوع مثل هذه الجرائم، إضافة الى التحقيقات الإستنطاقية.
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2022-03-22
05:10 | 2022-03-22
05:03 | 2022-03-22
05:00 | 2022-03-22
04:58 | 2022-03-22
04:52 | 2022-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website