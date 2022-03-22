ورشة عمل حول آليات مكافحة الإرهاب... إليكم التفاصيل

برعاية وإشراف المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، عقدت معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير ورشة عمل بالتعاون مع منظمة CEPOL (الوكالة الأوروبية المعنية بالتدريب) حول آليات مكافحة الإرهاب.

حضر الورشة قاضية التحقيق العسكري ندى الأسمر، مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان شرتوني ووفد عسكري ممثلاً الأجهزة الأمنية كافة، كما حضر رئيس هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور.

وتمحورت الورشة حول مكافحة طرق تمويل الإرهاب والتحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية في جرائم الإرهاب، والإجراءات الإستباقية لتفادي وقوع مثل هذه الجرائم، إضافة الى التحقيقات الإستنطاقية.