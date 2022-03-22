حركة ناشطة وتهافت في هذا القطاع

على الرغم من الأزمات التي يمر بها لبنان، شهدت حركة القطاع العقاري تحسنا في الشهر الثاني من العام 2022 حيث ارتفع عدد معاملات المبيع العقارية بنسبة 45.46%.

كما ارتفع عدد المعاملات العقارية بحوالى ثمانية أضعاف سنويّاً إلى 17،997 معاملة خلال الشهرين الأولين من عام 2022، وتحسنت قيمة معاملات المبيع العقارية بنحو 9 أضعاف إلى 2.70 مليار دولار أميركي.

وعن سبب هذا الارتفاع، فيشير أحد الخبراء في القطاع العقاري إلى تهافت عدد كبير من المستثمرين العقاريين إلى تسجيل عقاراتهم قبل إقرار موازنة 2022 خوفاً من أي زيادة في سعر الصرف المعتمد على بعض المعاملات وتداعياتها على رسوم التسجيل.