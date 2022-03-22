لبنان

توريط بعض القضاء في "القضاء" على المصارف غير بريء

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
22-03-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-933792-637835364228939954.jpg
Doc-P-933792-637835364228939954.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لكي تكون مسؤولًا حقيقيًا وبالفعل وليس فقط بالإسم عليك أن ترى الأمور من منظار شامل، وليس من زاوية محدّدة وضيقة، وعليك ايضًا أن توسّع إطار افقك السياسي، فلا تكون مأسورًا بنظريات فئوية ومرتبطة بمصالح آنية لا تصّب في أغلب الأحيان في خانة المصلحة الوطنية المجرّدة من الغايات الشخصية. 
هذا ما حصل عندما دعا الرئيس نجيب ميقاتي الحكومة إلى جلسة إستثنائية يوم السبت الماضي، وأقترح أن يحضرها كبار القضاة بهدف التشاور وتصويب البوصلة حيث يجب، وذلك بعدما لمَسَ لمْس اليد أن الأمور آيلة إلى فوضى غير بريئة في ما خصّ القطاع المصرفي نتيجة بعض القرارات القضائية، التي قد يكون وراءها بعض الأهداف السياسية لدى بعض الجهات، التي لها "أجندات" خاصة بها، وبالأخصّ ما يتعلق منها بالإستحقاق الإنتخابي.    
أراد أن يتحمّل مجلس الوزراء كامل مسؤولياته الوطنية قبل أن تفلت الأمور وتذهب البلاد إلى الأمكنة الغلط، وذلك من دون الخضوع لمنطق الشروط والشروط المضادة، ومن دون الدخول في "بازارت" تسووية لن يكون لها مفعول سوى إدخال البلاد في خنادق متقابلة لا طائل منها.  
فرئيس الحكومة يريد تطبيق الدستور، ولا شيء سوى الدستور، أيًّا تكن الظروف والإعتبارات، إذ لا شيء يضمن إستمرارية الحياة السياسية بمفهومها الديمقراطي سوى التمسّك بما ورد في وثيقة الطائف، نصًّا وروحًا، خصوصًا إذا طُبّق ما لم يُطبّق منه.  
فالدستور الذي ينظّم بالتساوي شؤون الناس وعلاقتهم بين بعضهم البعض من جهة، وعلاقتهم بدولتهم من جهة ثانية، يشدّد على الفصل بين السلطات، وهو مبدأ أساسي من أجل إنتظام العلاقة السوية بين هذه السلطات، التي يُفترض أن تتكامل أدوارها لما فيه المصلحة العامة. فلا السلطة التنفيذية تتدّخل في عمل السلطة التشريعية، ولا تلك لها شأن بالعمل التنفيذي للحكومة ما عدا مراقبة أعمالها ومساءلتها، وعند الضرورة محاسبتها وحجب الثقة عنها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى العمل القضائي.  فما حصل في جلسة السبت يدخل في هذا الإطار المحوري، أي التعاون الواجب بين السلطات، وبالطبع تكامل أدوارها.  
فعندما دعا الرئيس ميقاتي، بالإتفاق مع وزير العدل، القضاة الثلاثة إلى حضور الجلسة لم يكن "إستدعاء" كما حاول البعض ترويجه لغايات في نفس يعقوب يعمل في الخفاء ويفبرك الشائعات في الغرف السوداء، بل جاء ذلك للتشاور في ما يمكن أن يُتخذ من إجراءات وتدابير سريعة وحاسمة، وذلك منعًا لإستغلال البعض مواقعهم في السلطة القضائية لتمرير بعض المخططات المشبوهة. 
فهذا التدّخل ليس تدّخلًا في الشأن القضائي، وليس كالتدخلات السياسية على مرّ العصور والعهود. ولو لم يكن هذا التدّخل حاضرًا وبقوة لكان القضاء في أحسن أحواله. ولو كان الجسم القضائي محصّنًا بما فيه الكفاية لما سمح للسياسيين بأن يحشروا أنوفهم في شأن من غير إختصاصهم، ولكان إستجاب القضاة لدعوة مجلس الوزراء ولقطعوا الطريق على المصطادين في المياه العكرة، وما أكثر المياه الآسنة هذه الأيام. 
 
أمّا أن تصل الأمور إلى حدود إتهام مجلس الوزراء بالتدّخل في ما لا صلاحية له فإن ذلك يُعتبر من علامات الأزمنة، حيث تختلط الأمور بعضها بالبعض الآخر، فلا يعود يُعرف من هو القاضي ومن هو المتهم، ومن هو الحريص على القضاء والقطاع المصرفي معًا، ومن يعمل على توريط القضاء للقضاء على ما تبقّى من وجود للأمل بالغد. 
من يعمل على القضاء على القطاع المصرفي يعرف جيدًّا أن البلاد لا يمكن أن تستقيم أمورها إذا إنهار هذا القطاع، وهذا لا يعني في أي حال من الأحوال عدم المطالبة بحقوق المودعين. ولأن هؤلاء يعرفون أن الإنهيار الكامل للإقتصاد يكون بضرب القطاع المصرفي نراهم ينقادون إنقيادًا أعمى في هذا المخطّط الجهنمي.   
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:34 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2022-03-22
05:10 | 2022-03-22
05:03 | 2022-03-22
05:00 | 2022-03-22
04:58 | 2022-03-22
04:52 | 2022-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website