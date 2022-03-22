لبنان

تعذّر إنجاز معاملات المواطنين في النافعة...هذا هو السبب!

Lebanon 24
22-03-2022 | 03:14
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اشارت قناة الـ ام تي في الى تعذّر إنجاز معاملات المواطنين الذين حضروا إلى النافعة بالدكوانة اليوم بسبب غياب "المالية".
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