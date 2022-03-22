رئيس نقابة صهاريج المحروقات: لسنا هواة إضراب

نفذ أصحاب عدد من الصهاريج، صباح اليوم الثلاثاء، اعتصاماً احتجاجياً على أوتوستراد الرئيس لحود بالاتجاهين وتحديداً أمام وزارة الطاقة.

بدوره، قال رئيس نقابة الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان إبراهيم السرعيني في حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5": "نحن لسنا هواة إضراب. لم يتم أخذ رأينا بالقرار المتعلق بتسوية أوضاع صهاريج نقل المحروقات. وزارة الاقتصاد هي التي تعطي شهادة الكيل وكل مخالف لا نغطيه، وليس بإستطاعة صاحب الصهريج تصليح خزانه".