لبنان

رئيس نقابة صهاريج المحروقات: لسنا هواة إضراب

Lebanon 24
22-03-2022 | 03:12
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نفذ أصحاب عدد من الصهاريج، صباح اليوم الثلاثاء، اعتصاماً احتجاجياً على أوتوستراد الرئيس لحود بالاتجاهين وتحديداً أمام وزارة الطاقة. 
 
 
بدوره، قال رئيس نقابة الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان إبراهيم السرعيني في حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5": "نحن لسنا هواة إضراب. لم يتم أخذ رأينا بالقرار المتعلق بتسوية أوضاع صهاريج نقل المحروقات. وزارة الاقتصاد هي التي تعطي شهادة الكيل وكل مخالف لا نغطيه، وليس بإستطاعة صاحب الصهريج تصليح خزانه".
 
وأردف: "نحن مع تطبيق شروط السلامة العامة، والمهلة التي اعطيت من قبل المديرة العامة للنفط اورور فغالي 6 اشهر لتغيير خزانات 1400 صهريج غير كافية. ولهذا، نحن نطالب اما السماح بإبقاء القديم على قدمه والحديث وفق المرسوم  5509 الصادر العام 1994".
 
 
 
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