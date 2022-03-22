ابراهيم نجار: على القضاء تنقية نفسه

أكد وزير العدل السابق البروفيسور إبراهيم نجار أن وزير العدل لا يملك الصلاحية والسلطة على كل المرفق القضائي بسبب مبدأ فصل السلطات.وفي حديث الى صوت كل لبنان شدد على ضرورة أن يقوم القضاء بتنقية نفسه كما فعل مع القاضية غادة عون عندما استدعاها ووجه لها انذاراً كذلك يجب أخذ الترتيبات اللازمة لفصل القضاء عن السياسة.ودعا أهالي ضحايا تفجير المرفأ الى المضي قدماً بالضغط من أجل السير في التحقيقات والإصرار على المطالبة بالحقيقة.