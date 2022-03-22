أحدثت الأمطار الغزيرة التي تساقطت في الأيام الماضيّة إلى إنهيار الأتربة والحِجارة على طريق عام بلدة دير جنين - بينو بعكّار، ما ادّى إلى إنقطاع الطريق بشكل جزئيّ، وفق مندوبة "لبنان 24".



وطالب الاهالي فرق الأشغال في إتحاد بلديات الجومة بإزالة الأتربة والحجارة أمامهم وذلك لتسهيل تحرّكاتهم.