لبنان

إنهيار الأتربة والحِجارة على طريق عام بلدة دير جنين

Lebanon 24
22-03-2022 | 03:23
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أحدثت الأمطار الغزيرة التي تساقطت في الأيام الماضيّة إلى إنهيار الأتربة والحِجارة على طريق عام بلدة دير جنين - بينو بعكّار، ما ادّى إلى إنقطاع الطريق بشكل جزئيّ، وفق مندوبة "لبنان 24".

وطالب الاهالي فرق الأشغال في إتحاد بلديات الجومة بإزالة الأتربة والحجارة أمامهم وذلك لتسهيل تحرّكاتهم.
 
 
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