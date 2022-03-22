لبنان

موسى: على الجميع تحمل مسؤولياتهم

Lebanon 24
22-03-2022 | 03:22
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رأى النائب ميشال موسى أن قانون الكابيتال كونترول كان يجب أن يصدر كمشروع من الحكومة الى مجلس النواب وأشار الى أن هناك تفاوتاً كبيراً في وجهات النظر بين الحكومة ومصرف لبنان والبنك الدولي حوله لأنه يدير حركة مالية كبيرة في البلد. 
وفي حديث الى صوت كل لبنان أكد موسى أن صندوق النقد الدولي قد وضع ملاحظاته على القانون ويجري العمل على صياغته بشكل أفضل. 
ودعا جميع مؤسسات الدولة الى تحمل مسؤولياتها في ظل تفاقم الأزمات.
 
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