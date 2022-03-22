بشأن الأسعار في لبنان.. ماذا سيحصلُ قريباً؟

توقّع رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو أن "تستمر أسعار السلع بالارتفاع"، مشيراً إلى أن "الأزمة قد تتفاقم في ظل غياب الرقابة والقرارات الإصلاحية وخطط التعافي، وترك الأمور بيد التجار والمصارف التي تتحكم بالأسواق".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أشار برو إلى أنّ "مصرف لبنان يوحي بأن الازمة نقدية إلا أنها اقتصادية بامتياز"، موضحاً أن "الحلول لا يمكن أن تأتي إلا من خلال ضخ الدولارات في الأسواق".