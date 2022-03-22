لبنان

بشأن الأسعار في لبنان.. ماذا سيحصلُ قريباً؟

Lebanon 24
22-03-2022 | 03:22
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توقّع رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو أن "تستمر أسعار السلع بالارتفاع"، مشيراً إلى أن "الأزمة قد تتفاقم في ظل غياب الرقابة والقرارات الإصلاحية وخطط التعافي، وترك الأمور بيد التجار والمصارف التي تتحكم بالأسواق".
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أشار برو إلى أنّ "مصرف لبنان يوحي بأن الازمة نقدية إلا أنها اقتصادية بامتياز"، موضحاً أن "الحلول لا يمكن أن تأتي إلا من خلال ضخ الدولارات في الأسواق".
وشدّد برو على أهمية "الانتقال الى الاقتصاد المنتج"، معتبراً أن "القوانين التي أقرّت ومن بينها قانون المنافسة، تصبّ في مصلحة التجار الذين يستغلون الأوضاع بهدف زيادة أرباحهم".
 
 
 
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