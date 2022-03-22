سعر البنزين في لبنان يرتفع اليوم.. هكذا أصبح

بنزين 98 أوكتان: 441 ألف ليرة لبنانية (زيادة 14 ألف ليرة عن السعر السابق)بنزين 95 أوكتان: 431 ألف ليرة لبنانية (زيادة 14 ألف ليرة عن السعر السابق)ديزل (مازوت): 455 ألف ليرة لبنانية (زيادة 30 ألف ليرة عن السعر السابق)الغاز: 297 ألف ليرة لبنانية (زيادة 8 آلاف ليرة عن السعر السابق).