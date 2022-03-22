لبنان

سعر البنزين في لبنان يرتفع اليوم.. هكذا أصبح

Lebanon 24
22-03-2022 | 03:42
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الثلاثاء، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وقد جاء على النحو التالي:

بنزين 98 أوكتان: 441 ألف ليرة لبنانية (زيادة 14 ألف ليرة عن السعر السابق)

بنزين 95 أوكتان: 431 ألف ليرة لبنانية (زيادة 14 ألف ليرة عن السعر السابق)

ديزل (مازوت): 455 ألف ليرة لبنانية (زيادة 30 ألف ليرة عن السعر السابق)

الغاز: 297 ألف ليرة لبنانية (زيادة 8 آلاف ليرة عن السعر السابق).
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