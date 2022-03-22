لكلّ المواطنين.. إليكم آخر المعطيات بشأن المواد الغذائية في السوق

أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّ "المواد الأساسية مؤمّنة لعيد الفصح ولشهر رمضان"، موضحاً أنّ "المخزون في السوق يكفي لحوالى الشهر ونصف الشهر".

وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أوضح بحصلي أنّ "أزمتي الزيت والقمح أدّتا إلى ارتفاع الأسعار"، وأضاف: "مع هذا، فإنه لا أزمة سكّر في العالم، ونبحث عن مصادر جديدة لتفادي الوصول

الى مأزق جديد".

وشدّد بحصلي على أنّ "الحلول حتى الساعة ما زالت مُمكنة".