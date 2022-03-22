لبنان

لا جلسة استجواب لسلامة اليوم.. هذا ما جرى في قصر العدل

Lebanon 24
22-03-2022 | 03:56
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أشارت المعلومات لقناة "الجديد" أن لا جلسات استجواب في دائرة التحقيق الاولى في جبل لبنان اليوم بسبب إصابة احد الكتبة بفيروس كورونا، وعليه تم ارجاءجلسة استجواب السيد رجا سلامة امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور الى موعد يحدد لاحقاً.
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رجا سلامة

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