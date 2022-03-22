لا جلسة استجواب لسلامة اليوم.. هذا ما جرى في قصر العدل

أشارت المعلومات لقناة "الجديد" أن لا جلسات استجواب في دائرة التحقيق الاولى في جبل لبنان اليوم بسبب إصابة احد الكتبة بفيروس كورونا، وعليه تم ارجاءجلسة استجواب السيد رجا سلامة امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور الى موعد يحدد لاحقاً.