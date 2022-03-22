بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع الخميس المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس المقبل الواقع ٢٤ اذار ٢٠٢٢ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة .