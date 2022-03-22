لبنان

لبنان سيتأثر بمنخفض جوي.. الطقس سيتحول إلى ماطر في هذا الموعد!

Lebanon 24
22-03-2022 | 04:45
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا  غائما جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم مع وصول المنخفض الجوي البارد. تهطل أمطار متفرقة، تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من المساء وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد على الساحل خلال الليل، كما تتساقط الثلوج بدءا من  1100 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 900 متر خصوصا شمال البلاد.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: كتل هوائية باردة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية لشهر آذار ب حوالي 7 درجات، ويتأثر  اعتبارا من يوم غد بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يؤدي الى طقس متقلب وماطر ومثلج أحيانا  ويستمر تأثيره حتى يوم السبت.
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13و 22 درجة مئوية) .

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعض الظهر وتهطل أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية ليلا مع ثلوج خفيفة على ارتفاع 1200 متر وما فوق، ويبقى خطر تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية بدءا من 1100 متر  خلال ساعات الصبح الاولى.

الأربعاء:  غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم مع وصول المنخفض الجوي البارد. تهطل أمطار متفرقة، تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من المساء وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد على الساحل خلال الليل، كما تتساقط الثلوج بدءا من  1100 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 900 متر خصوصا شمال البلاد.

الخميس:  غائم اجمالا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة، وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية فجرا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة في الفترة الصباحية مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد على الساحل ، تتساقط الثلوج ابتداء من 800 متر وما فوق بخاصة شمال البلاد.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية خلال الفترة الصباحية،   يتحسن الطقس اعتبارا من بعد الظهر ويتشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية بدءا من 1000 مترةخلال الليل وفي ساعات الصبح الاولى.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى غربية، سرعتها بين 10و 30كم/س.
- الانقشاع: جيد ، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين 50و 70%
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  16 درجة.
- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس:   5,41
- ساعة غروب الشمس:  17,50
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