لبنان

بدء جلسة لجنة المال والموازنة لبحث واقرار موازنة وزارة الداخلية والبلديات

Lebanon 24
22-03-2022 | 04:52
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بدأت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار موازنة وزارة الداخلية والبلديات، في حضور وزيري المالية والداخلية.
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