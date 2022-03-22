لبنان

تنظيف حرم وقناة ري القاسمية تحضيرا لموسم الري

Lebanon 24
22-03-2022 | 04:58
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تتابع الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تنظيف حرم وقناة ري القاسمية من الردميات والاوساخ الناتجة عن السيول في القسم الجبلي، وذلك تحضيرا لموسم الري ٢٠٢٢، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
 
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