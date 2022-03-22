خرقان بحريان للعدو قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 21/ 3/ 2022 الساعة 17.15 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 296 مترا ولمدة 5 دقائق.وما بين الساعة 19.45 والساعة 20.35، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة على مرحلتين ولمسافة أقصاها حوالى 277 مترا.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".