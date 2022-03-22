بري دعا الى جلسة للجان المشتركة غدا.. هذه هي المشاريع واقتراحات القوانين التي ستُدرس

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الادارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الشؤون الخارجية والمغتربين ، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ، التربية والتعليم العالي والثقافة، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، الزراعة والسياحة، وحقوق الإنسان الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 23 اذار 2022 وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية :- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٨٧٢٢ الرامي الي طلب الموافقة على إبرام الاتفاق الاساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الاغذية العالمي .- إقتراح القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الإختياري العائد لها .- إقتراح القانون الرامي الى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلده التليل عكار وتمكين الذين اصيبوا بإعاقة منهم الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم ١٣٩٥٥ بتاريخ ٢٦- ٩- ١٩٦٣ ( قانون الضمان الاجتماعي ) ومن القانون المتعلق بالقانون اشخاص ذوي الإحتياجات الإضافيه رقم ٢٢٠ تاريخ ٢٩- ٥- ٢٠٠٠.- إقتراح القانون الرامي الى تنظيم العمل الحر في لبنان.