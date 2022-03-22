لبنان

بري دعا الى جلسة للجان المشتركة غدا.. هذه هي المشاريع واقتراحات القوانين التي ستُدرس

Lebanon 24
22-03-2022 | 05:24
A-
A+
Doc-P-933847-637835450924672279.jpg
Doc-P-933847-637835450924672279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة،  الادارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الشؤون الخارجية والمغتربين ، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ، التربية والتعليم العالي والثقافة، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، الزراعة والسياحة، وحقوق الإنسان الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع في 23 اذار 2022 وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية :
 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٨٧٢٢ الرامي الي طلب الموافقة على إبرام الاتفاق الاساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الاغذية العالمي .

- إقتراح القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الإختياري العائد لها .

- إقتراح القانون الرامي الى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلده التليل عكار وتمكين الذين اصيبوا بإعاقة منهم الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم ١٣٩٥٥ بتاريخ ٢٦- ٩- ١٩٦٣ ( قانون الضمان الاجتماعي ) ومن القانون المتعلق بالقانون اشخاص ذوي الإحتياجات الإضافيه رقم ٢٢٠ تاريخ ٢٩- ٥- ٢٠٠٠.
- إقتراح القانون الرامي الى تنظيم العمل الحر في لبنان.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:44 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:57 | 2022-03-22
10:37 | 2022-03-22
10:16 | 2022-03-22
10:15 | 2022-03-22
10:10 | 2022-03-22
10:07 | 2022-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website