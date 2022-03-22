لبنان

تأجيل انتخاب هيئة ادارية جديدة لمتقاعدي التعليم الثانوي الرسمي الى هذا الموعد!

Lebanon 24
22-03-2022 | 05:18
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قررت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، في بيان اصدرته اثر اجتماع استثنائي (عبر تطبيق الواتس اب)، تأجيل إنتخاب هيئة إدارية جديدة الى يوم الجمعة في الأول من نيسان من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية من بعد الظهر.
 
وأعلنت الهيئة إعتماد مراكز الإنتخاب التالية:
- الشمال: ثانوية سابا زريق (الميناء طرابلس) 
- جبل لبنان الشمالي:  ثانوية حارة صخر (جونية)
- بيروت وجبل لبنان الجنوبي: ثانوية حسن صعب (بيروت) 
- الجنوب: ثانوية ثريا فارس (صيدا الثانية للبنات) 
- البقاع: ثانوية حوش الأمراء الرسمية (البقاع) 
 
واشارت الى انها قررت اعتماد مراكز إقتراع في كل من المحافظات الخمس، سندا الى المواد 6 و7 من النظام الداخلي، بسسب جائحة "كورونا" وصعوبة وكلفة الإنتقال الى بيروت والوضع الصحي للعديد من الزميلات والزملاء.
 
ودعت جميع الاساتذة المتقاعدين الى "ممارسة حقكم وواجبكم بالمشاركة في هذا الإستحقاق الديموقراطي".
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