لبنان

ما سبب إطلاق النار في الأشرفية؟

Lebanon 24
22-03-2022 | 05:25
A-
A+
Doc-P-933850-637835453014491399.jpg
Doc-P-933850-637835453014491399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الطلقات النارية التي سُمعت في الأشرفية جاءت خلال تشييع أحد أبناء المنطقة، الى جانب المفرقعات النارية.
 

مواضيع ذات صلة
خبرٌ عن قتيل في الأشرفية باطلاق نار.. ما حقيقته؟
lebanon 24
22/03/2022 16:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
في الأشرفية...شاب ينتحر بالقرب من حاجز الجيش
lebanon 24
22/03/2022 16:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء مراسم تشييع جثمان الطفل ريان وسط حضور كبير للمواطنين والمسؤولين
lebanon 24
22/03/2022 16:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء تشييع جثمان الطفل ريان وسط حضور كبير للمواطنين والمسؤولين (روسيا اليوم)
lebanon 24
22/03/2022 16:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الأشرفية

تشييع

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:44 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:57 | 2022-03-22
10:37 | 2022-03-22
10:16 | 2022-03-22
10:15 | 2022-03-22
10:10 | 2022-03-22
10:07 | 2022-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website