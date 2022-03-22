بشجرة أو "دولاب"... هل هذا حلّ للحفر؟

ارتفعت في الأيام الماضية نسبة حوادث السير ونسبة تعطل السيارات بسبب الحفر الموجودة على الطرق التي تحوّلت في مختلف المناطق اللبنانية وحتى الأوتوسترادات، الى "مصيدة حفر"، لا يمكن تجنبها.

وفي غياب اعمال الصيانة غالبا ما يكون الحل بوضع إطار سيارة في الحفرة أو غصن شجرة، أو تركها، وفي كل الحالات فان الضحية تكون سيارة المواطن وسلامته.