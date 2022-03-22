لقاء بين المفتي قبلان وزياد المكاري....هذا ما تم بحثه!

استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، وزير الإعلام زياد المكاري، وتم تداول شؤون البلد العامة وقضاياه الوطنية.ولفت المفتي قبلان إلى "ضرورة تفعيل دور الحكومة والأجهزة، لأن البلد من سيىء لأسوأ". وأثار "موضوع تشكيل هيئة طوارئ لمواجهة فلتان الأسواق والتجار ودكاكين الدولار، فضلا عن نتائج الحرب الأوكرانية، لأن الحرب الأوكرانية ليست قصيرة والتداعيات كبيرة".وبالنسبة للموضوع الإعلامي، أكد المفتي قبلان "ضرورة أن يكون الإعلام جزءا من معركة حماية البلد واللعبة الديموقراطية، بخاصة الاستحقاق الانتخابي، بعيدا من نزعة الجمهوريات الإعلامية والزواريب السياسية".وعن قضية المصارف والقضاء، دعا إلى معالجة قضية المصارف على طريقة "حماية البلد والودائع وما يلزم للتعافي الاقتصادي" مع الأخذ بعين الاعتبار الكارثة التي تسبب بها كارتيل المصارف كشريك للمصرف المركزي والفشل السياسي"، وطالب ب"ضرورة تزخيم دور الحكومة كقوة لها وزنها وفعلها وتأثيرها الكبير بمفاصل الملفات الرئيسية للبلد حتى لا يتحول البلد الى دويلات مالية وتجارية ومصرفية ومناطقية، وهذا ما لا نقبله للبنان وسط أهم وأخطر انتخابات نيابية".المكاريأما الوزير المكاري فقال: "تشرفنا بزيارة سماحة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان اليوم، وكانت زيارة جيدة، وأحببت أن أتحدث مع سماحته بشؤون تتعلق بوزارة الإعلام ودورها الدقيق جدا في الانتخابات النيابية، ونحن سنحاول أن يكون دور وزارة الإعلام شفافا وديموقراطيا تماما كما نريد أن تكون الانتخابات".ورأى أن "لبنان يمر بأزمة خطيرة على الصعد كافة، ولدينا شهر ونصف شهر قبل الانتخابات ستكون المرحلة جدا دقيقة، لا أحاول تخويف أحد إنما أتحدث بالأمور التي تتعلق بوزارة الإعلام، وأقصد الخطابات المتشنجة والمذهبية والطائفية والمليئة بالحقد، وهذا الموضوع نحاول أن نعالجه قبل أن ندخل في مرحلة الانتخابات".وختم: "من هنا أحببت أن أزور سماحة المفتي ونتحدث سويا بكل هذه التفاصيل، لأنه في هذه المرحلة ملزمون أن نكون جميعا جنبا إلى جنب ونتعاون مع بعضنا".