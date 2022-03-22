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لبنان
سلام عرض الوضع الاقتصادي مع سفيرة السويد
Lebanon 24
22-03-2022
|
05:50
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور، وجرى البحث في الوضع الاقتصادي في البلد.
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