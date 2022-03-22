سعرُ "الخيار والبندورة" يُحلق عالياً.. إليكم الثمن

سجّلت أسعار الخضروات، اليوم، ارتفاعاً كبيراً في السوق وسط ارتفاع الدولار وأسعار المحروقات، إذ بلغَ سعر كيلو الخيار اليوم 30 ألف ليرة لبنانية في بعض المتاجر.

أما سعر كيلو البندورة فوصل إلى 25 ألف ليرة لبنانية.