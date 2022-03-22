لبنان

سعرُ "الخيار والبندورة" يُحلق عالياً.. إليكم الثمن

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-03-2022 | 05:49
A-
A+
Doc-P-933861-637835467822801363.jpg
Doc-P-933861-637835467822801363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّلت أسعار الخضروات، اليوم، ارتفاعاً كبيراً في السوق وسط ارتفاع الدولار وأسعار المحروقات، إذ بلغَ سعر كيلو الخيار اليوم 30 ألف ليرة لبنانية في بعض المتاجر.
 
أما سعر كيلو البندورة فوصل إلى 25 ألف ليرة لبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الحرب الروسية - الأوكرانية تُهدّد قطاعا جديداً في لبنان... رفع الاسعار أو الاقفال
lebanon 24
22/03/2022 16:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان تحذيري عن النقابة اللبنانية للدواجن بخصوص الدولار الجمركي والاسعار.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
22/03/2022 16:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجة الاعلامي اللبناني الشهير عارضة الازياء التونسية تخطف الاضواء بفستان مثير أظهر ظهرها بالكامل... والجمهور: "شو هيدا؟" (فيديو)
lebanon 24
22/03/2022 16:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المرتضى التقى جاد تابت وبحثا في الارث الثقافي اللبناني
lebanon 24
22/03/2022 16:44:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

لبنان

الاسعار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:44 | 2022-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:57 | 2022-03-22
10:37 | 2022-03-22
10:16 | 2022-03-22
10:15 | 2022-03-22
10:10 | 2022-03-22
10:07 | 2022-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website