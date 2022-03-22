لبنان

عون: العدالة ستتحقق في ما خص إنفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
22-03-2022 | 06:36
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قال رئيس الجمهورية ميشال عون "أعرف ان البابا سيقوم بمبادرة لمساعدة لبنان، وبإمكان إيطاليا دعم الأطراف اللبنانيين للتلاقي والتوافق على حلّ".

ورأى عون في حديثٍ لصحيفة "لا ريبوبليكا" الايطالية أنّ "مخاطر النزاع في أوكرانيا شاملة والحل الوحيد هو السلام، والأمثل يكون من خلال مفاوضات تقودها الأمم المتحدة".


وأكّد أنّ "العدالة ستتحقق في ما خص إنفجار مرفأ بيروت".


وأضاف عون: "نسعى لتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة للتوصل الى تطبيق افضل للدستور".


ولفت إلى أنّ "مقاومة الاحتلال ليست إرهاباً، وليس لحزب الله المكون من لبنانيين وحرر الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي أي تأثير على الواقع الأمني الداخلي للبنانيين". وتابع: "أجزاء من اراضي لبنان وسوريا لا تزال محتلة من قبل اسرائيل وعند التوصل الى تحريرها يمكن الانطلاق بمسيرة مفاوضات سلام لحفظ الحقوق".

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