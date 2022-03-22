لبنان

لجنة الصحة بحثت في اقتراح انشاء صندوق للبطالة

Lebanon 24
22-03-2022 | 06:50
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 عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير العمل مصطفى بيرم، والنواب: فادي علامة، علي المقداد، بلال عبد الله، ماريو عون، قاسم هاشم. كما حضر المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان شوقي ابي ناصيف.
 
عراجي
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عراجي: "بحثنا اليوم في اقتراح قانون يتعلق بالبطالة المقدم من الزميلين بلال عبد الله وطوني فرنجية. وكما تعرفون انه بعد جائحة كورونا والاحداث التي حصلت صرفت المؤسسات الكثير من عمالها بسبب انهيار الليرة اللبنانية او أجبروا على ترك عملهم، هذا الاقتراح جاء ليحفظ حقوق هؤلاء العمال".
 
من جهته، قال مقدم الاقتراح النائب عبد الله: "أشكر رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي الذي كان له جهد استثنائي بوضع هذا الاقتراح على جدول جلسة أعمال جلسة اللجنة، هذا الاقتراح هو انجاز لوزارة العمل، لوزيرة العمل السابقة لمياء يمين، وكانت الحكومة وقتها حكومة تصريف اعمال. أسرعنا به، ومشكور وزير العمل مصطفى بيرم الذي ادخل بعض التعديلات الطفيفة لاعطائه طابعا وطنيا وشموليا، وادخال باب جديد الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهو انجاز وطني تم درسه بدقة لتأمين التوازن المالي، وهو لا يؤدي الى اي عبء اضافي على الصندوق ليستمر".
 
وتابع: "باقرار هذا الاقتراح، نحن أمام إنجاز نوعي يعني انشاء صندوق بطالة لمن ترك العمل، لا سيما بعد حجم الازمة التي تعاني منها المؤسسات، وهي الفترة التي ينتقل اي عامل فيها من عمل الى آخر لكي لا يكون معرضا لاي نوع من المعاناة الاجتماعية. أعود وأشكر الزميل طوني فرنجية والوزيرة يمين والوزير بيرم، وتحية الى اعضاء لجنة الصحة. هو انجاز نوعي واتمنى ان يأخذ طريقه في اللجان الاخرى المختصة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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