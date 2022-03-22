14
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
12
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لجنة الصحة بحثت في اقتراح انشاء صندوق للبطالة
Lebanon 24
22-03-2022
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير العمل مصطفى بيرم، والنواب: فادي علامة، علي المقداد، بلال عبد الله، ماريو عون، قاسم هاشم. كما حضر المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان شوقي ابي ناصيف.
عراجي
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عراجي: "بحثنا اليوم في اقتراح قانون يتعلق بالبطالة المقدم من الزميلين بلال عبد الله وطوني فرنجية. وكما تعرفون انه بعد جائحة كورونا والاحداث التي حصلت صرفت المؤسسات الكثير من عمالها بسبب انهيار الليرة اللبنانية او أجبروا على ترك عملهم، هذا الاقتراح جاء ليحفظ حقوق هؤلاء العمال".
من جهته، قال مقدم الاقتراح النائب عبد الله: "أشكر رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي الذي كان له جهد استثنائي بوضع هذا الاقتراح على جدول جلسة أعمال جلسة اللجنة، هذا الاقتراح هو انجاز لوزارة العمل، لوزيرة العمل السابقة لمياء يمين، وكانت الحكومة وقتها حكومة تصريف اعمال. أسرعنا به، ومشكور وزير العمل مصطفى بيرم الذي ادخل بعض التعديلات الطفيفة لاعطائه طابعا وطنيا وشموليا، وادخال باب جديد الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهو انجاز وطني تم درسه بدقة لتأمين التوازن المالي، وهو لا يؤدي الى اي عبء اضافي على الصندوق ليستمر".
وتابع: "باقرار هذا الاقتراح، نحن أمام إنجاز نوعي يعني انشاء صندوق بطالة لمن ترك العمل، لا سيما بعد حجم الازمة التي تعاني منها المؤسسات، وهي الفترة التي ينتقل اي عامل فيها من عمل الى آخر لكي لا يكون معرضا لاي نوع من المعاناة الاجتماعية. أعود وأشكر الزميل طوني فرنجية والوزيرة يمين والوزير بيرم، وتحية الى اعضاء لجنة الصحة. هو انجاز نوعي واتمنى ان يأخذ طريقه في اللجان الاخرى المختصة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
جبهتان قطبيتان ستضربان لبنان.. عودة للأمطار والثلوج والصقيع ولكن بُشرى سارة في هذا الموعد
Lebanon 24
جبهتان قطبيتان ستضربان لبنان.. عودة للأمطار والثلوج والصقيع ولكن بُشرى سارة في هذا الموعد
01:49 | 2022-03-22
22/03/2022 01:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة سيدة لبنانية غيّرت حياة 4 فتيات سوريّات.. هذا ما فعلته معهنّ
Lebanon 24
قصّة سيدة لبنانية غيّرت حياة 4 فتيات سوريّات.. هذا ما فعلته معهنّ
11:00 | 2022-03-21
21/03/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لعبةٌ في سوق الدولار ترفع الأرباح.. ما الذي يحدُث؟
Lebanon 24
لعبةٌ في سوق الدولار ترفع الأرباح.. ما الذي يحدُث؟
12:46 | 2022-03-21
21/03/2022 12:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار مستمر بالارتفاع... هذا ما سجّله عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار مستمر بالارتفاع... هذا ما سجّله عصر اليوم
10:44 | 2022-03-21
21/03/2022 10:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
العينُ على الحريري مجدداً.. هذا ما يجري في "كواليس" الانتخابات
Lebanon 24
العينُ على الحريري مجدداً.. هذا ما يجري في "كواليس" الانتخابات
06:00 | 2022-03-22
22/03/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:57 | 2022-03-22
هذا المرشح إنسحب... ما السبب؟
10:37 | 2022-03-22
وزارة الصناعة حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة... كم بلغ؟
10:16 | 2022-03-22
ندوة في بيت المحامي بعنوان التوثيق القانوني للتعذيب وسوء المعاملة
10:15 | 2022-03-22
قام بعدّة سرقات من داخل تعاونيات ومحلّات بيع أدوات إلكترونية وصيدليات!
10:10 | 2022-03-22
وزارة السياحة حذرت من التعاطي بأعمال السفر والسياحة من دون ترخيص
10:07 | 2022-03-22
إنقاذ 15 تلميذاً... هذا ما حصل داخل مدرسة في بريتال!
فيديو
لأول مرة... روسيا تستخدم صواريخ "باستيون" المضادة للسفن لتدمير أهداف بريّة في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة... روسيا تستخدم صواريخ "باستيون" المضادة للسفن لتدمير أهداف بريّة في أوكرانيا (فيديو)
09:28 | 2022-03-22
22/03/2022 16:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"تويوتا" تطرح سيارة عائلية جميلة ومتطورة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تطرح سيارة عائلية جميلة ومتطورة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
12:00 | 2022-03-21
22/03/2022 16:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة أعراض خطيرة لـ"كورونا" إذا استمرت توجّهوا للطبيب فوراً... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ثلاثة أعراض خطيرة لـ"كورونا" إذا استمرت توجّهوا للطبيب فوراً... ما هي؟ (فيديو)
06:49 | 2022-03-21
22/03/2022 16:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact