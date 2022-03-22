بعد اضراب اليوم.. هذا ما صدر عن نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات

عقدت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان، بعد تجمع عدد من الصهاريج اعتبارا من الخامسة من فجر اليوم على أوتوستراد الرئيس اميل لحود في الاتجاهين أمام وزارة الطاقة - كورنيش النهر، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم أمام الوزارة، في حضور رئيس اتحادات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني، وشخصيات معنية.

وقال السرعيني: "أننا حرصاء على السلامة العامة وسلامة المواطنين وسلامة سائقي صهاريجنا والبضاعة المنقولة فيها أكثر من الذين يدعون الحرص على السلامة العامة لتمرير هذه القرارات التعسفية المشبوهة التي لا تؤدي إلا الى تشريد أكثر من 4000 عائلة، لاننا غير قادرين على تطبيق هذه القرارت الاعتباطية، خصوصا وإننا في حاجة الى أموال نقدية من الدولار الاميركي"، لافتا الى ان "مهلة السنوات الثلاث التي اعطيت في السابق تزامنت مع بداية تحركات "ثورة تشرين" والحجر من جراء جائحة كورونا وانفجار المرفا وغيرها من الكوارث التي حلت بالبلاد، وما زاد الطينة بلة حجز اموالنا في المصارف".

بدوره قال:" هناك اتصالات جرت ليلا واستمرت حتى فجر اليوم وادت الى موقف ايجابي يضمن حقوق اصحاب الصهاريج"، مشددا على أنّ "أن أصحاب الصهاريج هم أصحاب حق ولا يجوز تحميلهم بقرارات تعسفية وعشوائية علما انهم حرصاء كل الحرص على تطبيق السلامه العامة".



وأثنى طليس على "دورهم في نقل المحروقات الى كافة المناطق اللبنانية لانهم ينقلون سلعة اساسية وضرورية للدورة الاقتصادية"، لافتا الى "دور السائقين للصهاريج"، داعيا ال "انصافهم وزيادة اجورهم وفق ما تتطلبه الامور المعيشية"، آملا "صدور قرار اليوم من قبل وزير الطاقة والمياه يلغي مفاعيل القرارت السابقة ويعلق العمل فيها حتى يتم دراسة الامور بعناية وروية".