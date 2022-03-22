14
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
12
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ميقاتي استقبل قائد القوات الدولية في الجنوب: لبنان ملتزم تنفيذ القرار 1701
Lebanon 24
22-03-2022
|
07:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "التزام لبنان بتنفيذ قرار الامم المتحدة الرقم ١٧٠١"، مثنيا"على التعاون المستمر بين الجيش وقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب".
وشدد" على استقرار الوضع في الجنوب"، داعيا" الامم المتحدة الى العمل لوقف الخروقات والانتهاكات الاسرائيلية اليومية".
وشكر اليونيفيل "على جهودها لدعم المواطنين اللبنانيين في ارضهم وتعزيز التنمية المستدامة في الجنوب".
موقف الرئيس ميقاتي جاء في خلال استقباله قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.
وشارك في الاجتماع المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.
إجتماع الكهرباء
ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعا للبحث في شؤون الطاقة شارك فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ومدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، ممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي، مدير برامج البنية التحتية والتنمية في البنك حسام بيدس، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ومستشاري الرئيس سمير الضاهر وزياد ميقاتي.
الوزير فياض
اثر اللقاء أعلن الوزير فياض: كان اللقاء مثمرا اليوم مع دولة الرئيس وفريق العمل من كهرباء لبنان والاستشاريين في الوزارة. عقدنا إجتماعين الأول مع شركة سيمنس والثاني مع البنك الدولي، وقد وضعت دولة الرئيس في أجواء الزيارة التي قمت بها إلى قطر وضرورة العمل بشكل دؤوب على ايجاد حلول لمحطة الزهراني وتأمين الغاز لها، وهذا كان موضوع بحث في الاجتماع الذي عقدته مع معالي وزير الطاقة القطري سعد الكعبي وتم الاتفاق على اعلان مناقصة لاستدراج العروض على الغاز المسيل بافضل كلفة مع تغويزه لاستخدامه في محطة الزهراني.
وتابع : عرضنا ايضا مع دولة الرئيس أمكان طرح المناقصات لمحطات الكهرباء الجديدة بحسب الخطة التي اعتمدها مجلس الوزراء والمبنية على المخطط التوجيهي الموضوع من شركة كهرباء لبنان، مع ايجاد الحلول للشبكة لتتمكن من استقبال الطاقة الجديدة. وتحدثنا عن المناقصة وطرحت شركة سيمنس حلولا في هذا الاطار ، بحيث لا يكون العمل بالتراضي بل عن طريق المناقصة. وعرضنا في هذا الإطار ان نكمل بالألية التي باشر بها الوزير السابق ريمون غجر في شأن عقود التعهد والتمويل والادارة، التي ستتم من خلال المناقصة التي سترسو على من يقدم بافضل عرض للتمويل والتشغيل والبناء، وهذه الطريقة مناسبة لأنها مبنية على الدفع المؤخر، اي استحقاق الدفعات الطويلة الاجل لنحو ثلاث سنوات .
وقال: عرضنا مع البنك الدولي الموضوع الأكثر الحاحا الآن وهو مد لبنان بالغاز لتشغيل محطة دير عمار من اجل الحصول على ٤ ساعات تغذية اضافية بتمويل من البنك الدولي، وقد اطلعنا البنك بأنه سيحدد موعدا داخليا لموافقة الإدارة التنفيذية على برنامج للتمويل، وهذه هي الخطوة التي نحتاجها وعلى أساسها يمكننا ان نتوجه الى مجلسي الوزراء والنواب للموافقة على هذا القرض.
وردا على سؤال عن تحسن ساعات التغذية في الربيع مثلما وعد قال: ليس لدي المعدل المحدد بالنسبة الى ساعات التغذية ولكن من المفترض أن تكون بين ساعتين وأربع ساعات، ولكن بسبب الشتاء والبرد فإن عدد ساعات التغذية قد يكون أقل. ومن المفروض ان تزيد ساعات التغذية لدى وصول الغاز المصري ولكن الامر يلزمه تمويل من البنك الدولي وموافقة نهائية من الولايات المتحدة للجهة المصرية بسبب تداعيات قانون قيصر.
سفيرة فرنسا
وإستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.
وإجتمع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم. كما استقبل رئيس مجلس ادارة "شركة طيران الشرق الاوسط" محمد الحوت.
تابع
الأكثر قراءة
جبهتان قطبيتان ستضربان لبنان.. عودة للأمطار والثلوج والصقيع ولكن بُشرى سارة في هذا الموعد
Lebanon 24
جبهتان قطبيتان ستضربان لبنان.. عودة للأمطار والثلوج والصقيع ولكن بُشرى سارة في هذا الموعد
01:49 | 2022-03-22
22/03/2022 01:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة سيدة لبنانية غيّرت حياة 4 فتيات سوريّات.. هذا ما فعلته معهنّ
Lebanon 24
قصّة سيدة لبنانية غيّرت حياة 4 فتيات سوريّات.. هذا ما فعلته معهنّ
11:00 | 2022-03-21
21/03/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لعبةٌ في سوق الدولار ترفع الأرباح.. ما الذي يحدُث؟
Lebanon 24
لعبةٌ في سوق الدولار ترفع الأرباح.. ما الذي يحدُث؟
12:46 | 2022-03-21
21/03/2022 12:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
العينُ على الحريري مجدداً.. هذا ما يجري في "كواليس" الانتخابات
Lebanon 24
العينُ على الحريري مجدداً.. هذا ما يجري في "كواليس" الانتخابات
06:00 | 2022-03-22
22/03/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في عكار.. عسكري يقتلُ زوجته أمام أولادها!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في عكار.. عسكري يقتلُ زوجته أمام أولادها!
07:11 | 2022-03-22
22/03/2022 07:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:57 | 2022-03-22
هذا المرشح إنسحب... ما السبب؟
10:37 | 2022-03-22
وزارة الصناعة حدّدت سقف سعر مبيع طن الترابة... كم بلغ؟
10:16 | 2022-03-22
ندوة في بيت المحامي بعنوان التوثيق القانوني للتعذيب وسوء المعاملة
10:15 | 2022-03-22
قام بعدّة سرقات من داخل تعاونيات ومحلّات بيع أدوات إلكترونية وصيدليات!
10:10 | 2022-03-22
وزارة السياحة حذرت من التعاطي بأعمال السفر والسياحة من دون ترخيص
10:07 | 2022-03-22
إنقاذ 15 تلميذاً... هذا ما حصل داخل مدرسة في بريتال!
فيديو
لأول مرة... روسيا تستخدم صواريخ "باستيون" المضادة للسفن لتدمير أهداف بريّة في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة... روسيا تستخدم صواريخ "باستيون" المضادة للسفن لتدمير أهداف بريّة في أوكرانيا (فيديو)
09:28 | 2022-03-22
22/03/2022 16:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"تويوتا" تطرح سيارة عائلية جميلة ومتطورة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"تويوتا" تطرح سيارة عائلية جميلة ومتطورة... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
12:00 | 2022-03-21
22/03/2022 16:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة أعراض خطيرة لـ"كورونا" إذا استمرت توجّهوا للطبيب فوراً... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ثلاثة أعراض خطيرة لـ"كورونا" إذا استمرت توجّهوا للطبيب فوراً... ما هي؟ (فيديو)
06:49 | 2022-03-21
22/03/2022 16:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact