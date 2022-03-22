هذا ما يحصل في السوق الموازية.. وتوقعات بشأن تسعيرة الدولار!

شهدت السوق الموازية في اليومين الأخيرين حركة بيع وشراء واسعة، حيث تهافت المواطنون الى تصريف دولاراتهم، تزامناً مع اشتداد الازمة بين القضاء والمصارف من جهة، وارتفاع تسعيرة دولار "صيرفة" من جهة أخرى.ويؤكد أحد كبار الصرافين ان هذين السببين جعلا تسعيرة السوق في حالة ارتفاع ملحوظة، متوقعاً أن يستمر الارتفاع التدريجي ولكن بشكل مدروس، و"غير جنوني" على حسب تعبيره.