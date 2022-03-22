لبنان

عبدالله قدم اقتراح قانون معجلا لاضافة مادة الى قانون اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
22-03-2022 | 07:35
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 قدم النائب بلال عبدالله الى مجلس النواب اقتراح قانون معجلا مكررا لاضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 75/67 (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) جاء فيه:
"مادة وحيدة: تضاف إلى القانون رقم 75/67 (اعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) مادة جديدة تلي المادة 20 منه برقم 20 مكرر 1 التالي نصها:
المادة 20 مكرر: 
يمكن الجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص، لتقديم خدمات او إعداد دراسات او استشارات أو أعمال مخبرية او تقديمات في مختلف الحقول، لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته، وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة بقرار تنظيمي، على ان يعود الرصيد الباقي للجامعة.
ويجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية وانشاء مشاريع استثمارية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها ضمن الأسس المبينة الفقرة الأولى.
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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