داخل شاليه.. العثور على جثة رجل وهذه اسباب الوفاة!

عثر على العراقي (ه ف ق) مواليد العام 1961 جثة داخل شاليه في مجمع سياحي في طبرجا. وحضرت الى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.

وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي تبين أن الوفاة ناتجة من تعرض قصير لأزمة قلبية. وتم نقل الجثة من قبل عناصر مركز جونية في الدفاع المدني الى مستشفى البوار الحكومي.