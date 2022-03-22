لجنة الدفاع: إعتماد استثنائي في موازنتي الداخلية والخارجية ومساهمة مالية لصالح تعاونية الموظفين وقوى الامن

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية جلسة، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: قاسم هاشم، وهبه قاطيشا، الياس بو صعب، الوليد سكرية، جان طالوزيان والان عون.كما حضر الجلسة: مستشار وزير الداخلية للشؤون المالية في قوى الامن الداخلي العميد فارس فارس، رئيس الادارة المركزية بالوكالة ورئيس مصلحة الصحة في قوى الامن الداخلي العميد الركن معين شحادة، رئيس مصلحة الشؤون الادارية في قوى الامن الداخلي العقيد عصام طقوش، المدير العام للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس والمدير العام للواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.وأعلنت اللجنة، في بيان، انها أنجزت في جلستها اقتراح القانون الوارد في المرسوم رقم 8813 تاريخ 18/2/2022 الرامي الى فتح اعتماد إضافي استثنائي على الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة الداخلية والبلديات - الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) والمديرية العامة للامن العام في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - الادارة المركزية والبعثات في الخارج للعام 2022.وعدلت اقتراح القانون الرامي الى تأمين مساهمة مالية لصالح تعاونية موظفي الدولة ومصلحة الصحة في قوى الامن الداخلي، المقدم من النائب بلال عبدالله، فرفعت المبلغ من خمسماية مليار ليرة لبنانية الى مبلغ ستماية مليار ليرة، لكل من تعاونية موظفي الدولة ولصالح مصلحة الصحة في قوى الامن الداخلي.وصدقت اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8853 الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية حتى تاريخ 31/5/2022 كما ورد.وتبنى النائب وهبه قاطيشا اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من أحكام المادة 118 من قانون الانتخابات رقم 44/2017 المقدم من النائب جورج عقيص. وبعد التداول والنقاش تم سحبه من قبل النائب قاطيشا.