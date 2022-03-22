أوجيرو تعتذر "بعد السحسوح" والإيحاءات غير الأخلاقية.. ما القصة؟

غردت هيئة "أوجيرو" عبر "تويتر" قائلة: "بعد السحسوح".. نعتذر والخطأ لن يتكرر.. لم نتقصد الإساءة لكن فريق الـDSU الشبابي الذي تميّز خلال السنوات الماضية بمقاربة جديدة ومبتكرة غير خشبية في التواصل مع اللبنانيين أخطأ أحد أفراده.. غلطة الشاطر بألف ولكم منا إذاً ألف إعتذار".

وكانت شابة لبنانية غردت عبر حسابها على "تويتر" مؤخراً معربة عن استيائها من حالة الانترنت التعيسة، وقالت: "انترنت أوجيرو هاليومين كتير متعوب عليه".

وهنا، رد أحد الناشطين ويدعى سامر على التغريدة، مؤيداً ما قالته الشابة، فقال: " حاقعد عالراوتر بعد شوي وما عم يلقط… عنا امتحانات يا كبير".

غير أن المفاجأة جاءت من تعليق للحساب الرسمي لـ"أوجيرو" عبر "تويتر"، إذ رد الموظف المولج بإدارة الحساب على سامر بطريقة ساخرة وتتضمّن إيحاءات غير أخلاقية من خلال قوله: "مرحبا سامر، القعدة على الراوتر لا ينصح بها خاصة إذا الراوتر إلي عندك إلها آنتينات.. يُرجى التواصل معنا عبر الخاص لمساعدتك وتقديم حلول أقل ألماً".