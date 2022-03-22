في طرابلس... أطلقوا النار عليه وفروا الى جهة مجهولة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على اطلاق النار باتجاه المدعو "م.ج" في محلة باب الرمل في طرابلس ما ادى الى اصابته في قدميه وفروا بعدها الى جهه مجهولة.

وعملت فرق الاسعاف على نقل المصاب الى احد مستشفيات طرابلس.