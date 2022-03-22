قائد الجيش التقى رئيس بعثة منظمة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس بعثة منظمة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة (UNTSO) Major General Patrick Gauchat على رأس وفد مرافق، وتم البحث في شؤون مختلفة.