بين عاليه وبعبدا... شاب مصاب بطلق ناري (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على شاب مصاب بطلق ناري داخل باص لنقل الركاب في منطقة القماطية بين عاليه وبعبدا وتم نقله الى حد مستشفيات المنطقة حيث فارق الحياة متاثرا بجراحه.