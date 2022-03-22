لبنان

هذا المرشح إنسحب... ما السبب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-03-2022 | 08:57
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انسحب  المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الغربي - راشيا الدكتور سامي ريشوني.
ووفق اوساط مطلعة فان انسحابه جاء نتيجة ضغوط كبيرة تعرض لها  لمنعه من التحالف مع الحزب التقدمي الإشتراكي في هذه الدائرة.
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