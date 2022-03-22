هذا المرشح إنسحب... ما السبب؟

انسحب المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة البقاع الغربي - راشيا الدكتور سامي ريشوني.

ووفق اوساط مطلعة فان انسحابه جاء نتيجة ضغوط كبيرة تعرض لها لمنعه من التحالف مع الحزب التقدمي الإشتراكي في هذه الدائرة.